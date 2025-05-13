Пользователей самокатов «Яндекса» предупредили о штрафе за неправильную парковку

Штраф за неправильную парковку самоката составляет 500 рублей, он прописан в оферте сервиса «Яндекс Go», сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса.

По данным информации «Яндекс Go», неправильная парковка — самое частое нарушение в Москве. С начала сезона свыше 50% выписанных штрафов связаны именно с ним.

При этом более 99,999% поездок в кикшеринге «Яндекса» совершаются без нарушений.

Кроме того, в приложении сервис регулярно напоминает пользователям о необходимости соблюдать ПДД и правила сервиса.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести эксперимент по регулированию пользования электросамокатами. Начать эту работу следует с Москвы.