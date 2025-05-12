Володин: регулирование электросамокатов следует начать с эксперимента в Москве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести эксперимент по регулированию пользования электросамокатами. Начать эту работу следует с Москвы, считает он, сообщается на сайте Госдумы.

Он отметил, что «проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах», поэтому единый подход ее решения не будет эффективным.

Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову проработать этот вопрос с участием правительства. Он подчеркнул, что при регулировании этой сферы нужно учитывать специфику регионов.

Ранее Минтранс РФ выступил с инициативой ввести запрет на стоянку самокатов на тротуаре, а также в ряде иных мест.

В России думают над тем, чтобы ввести ограничения на использование электросамокатов и электровелосипедов на пешеходных зонах. Согласно обсуждаемым поправкам в ПДД, владельцам таких транспортных средств рекомендуется передвигаться преимущественно по велодорожкам или проезжей части. При этом выезд на дорогу может сопровождаться обязательным требованием использования защитных шлемов.