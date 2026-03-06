Польша на 3 месяца закрывает небо на востоке страны

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) заявило о закрытии неба для полетов на востоке страны. Решение связано с обеспечением безопасности, сообщает ТАСС .

Запретить полеты потребовало оперативное командование ВС Польши. Запрет будет действовать с 10 марта по 9 июня и распространяется на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км.

Бесполетная зона будет действовать 24 часа в сутки. Исключения сделают для санитарной и гражданской авиации, однако они должны получить специальное разрешение.

