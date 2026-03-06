сегодня в 17:13

Al Jazeera: беспилотник ударил по международному аэропорту в Ираке

По информации издания Al Jazeera, беспилотник ударил по международному аэропорту в Басре на юго-востоке Ирана, сообщает ТАСС .

Также удар БПЛА зафиксировали в районе энергетического центра в Эль-Бурджасия в провинции Басра.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который предпринял попытку нападения на американскую базу «Виктория» в Багдаде.

Кто больше всего зависит от нефти и газа из стран Персидского залива и больше всего пострадает из-за затягивания кризиса вокруг Ирана, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.