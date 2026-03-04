Al Sumaria: дрон пытался атаковать военную базу США в Багдаде

сегодня в 21:27

Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который предпринял попытку нападения на американскую базу «Виктория» в Багдаде, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

База, включающая логистический хаб США, расположена вблизи международного аэропорта иракской столицы. Данное происшествие стало уже вторым за 4 марта случаем атаки на данный объект.

По данным осведомленного источника в местных правоохранительных структурах, расчеты ПВО на базе «Виктория» осуществили перехват второго беспилотника, который пытался приблизиться к территории базы.

Беспилотник удалось ликвидировать. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее во всех провинциях Ирака произошло полное прекращение подачи электроэнергии. Что стало причиной случившегося, не сообщалось.

