«Походу захватили»: самолет больше двух часов кружит над Подмосковьем

сегодня в 14:20

Airbus A320 больше двух часов кружит над Подмосковьем

Жители округа Чехов поделились видео, на котором сняли самолет, кружащий над ними уже около двух часов, сообщает Mash .

Речь идет о лайнере Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines.

Самолет вылетел в киргизский Ош из столичного аэропорта Внуково в 10:30. Он уже свыше двух часов вырабатывает топливо. Скорее всего, экипаж готовится вернуться в воздушную гавань.

По траектории он кружит примерно между Чеховым и Подольском.

