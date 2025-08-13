Авиаинцидент в Шереметьево: техники устраняли неполадки при пассажирах
Пассажиры рейса Москва–Пермь увидели экстренный ремонт своего лайнера
Пассажиры рейса SU 1394 авиакомпании «Аэрофлот» (Москва–Пермь) стали невольными свидетелями экстренного ремонта воздушного судна прямо перед вылетом.
Как сообщила изданию «Осторожно, Москва» одна из пассажирок, вылет из Шереметьево, запланированный на 20:40, был задержан из-за технических неисправностей.
«Техники поднялись на борт, прошли в кабину пилотов и начали ремонтные работы прямо при пассажирах. Нас не выпускают из самолета, а вылет переносят. Страшно осознавать, что ты полетишь на лайнере, который чинят прямо у тебя на глазах», — поделилась переживаниями пассажирка.
По последним данным, новый срок вылета назначен на 21:30.
В «Аэрофлоте» пока не прокомментировали ситуацию.