Авиаинцидент в Шереметьево: техники устраняли неполадки при пассажирах

Как сообщила изданию «Осторожно, Москва» одна из пассажирок, вылет из Шереметьево, запланированный на 20:40, был задержан из-за технических неисправностей.

«Техники поднялись на борт, прошли в кабину пилотов и начали ремонтные работы прямо при пассажирах. Нас не выпускают из самолета, а вылет переносят. Страшно осознавать, что ты полетишь на лайнере, который чинят прямо у тебя на глазах», — поделилась переживаниями пассажирка.

По последним данным, новый срок вылета назначен на 21:30.

В «Аэрофлоте» пока не прокомментировали ситуацию.