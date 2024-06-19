Пограничный автомобильный мост через реку Туманную проложат РФ и КНДР
Фото - © Российско-корейские переговоры./Сайт президента России
Через реку Туманную построят пограничный автомобильный мост, который соединит территории России и КНДР, сообщается на официальном сайте Кремля.
В результате переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына было подписано несколько договоров и соглашений.
Одним из таких документов стало соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманную.
Туманная — на большей части течения пограничная река между КНР и КНДР, в низовьях — между КНДР и Россией. Она впадает в Японское море.
Ранее стало известно, что Путин и Ким Чен Ын подписали еще один договор. Он предусматривает помощь в случае агрессии против одного из его участников.