Поезда снова курсируют по графику по «оранжевой» линии метро после сбоя
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Движение составов на Калужско-Рижской линии столичной подземки ввели в график после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Ранее на «оранжевой» ветке метро были временно увеличены интервалы движения. Сбой произошел на южной части линии.
Причиной стала проверка поезда.
Ранее, 13 июня, из-за сильного ливня было временно остановлено движение на Филевской ветке подземки. Тогда поезда перестали курсировать между «Багратионовской» и «Кунцевской».