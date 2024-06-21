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Поезда снова курсируют по графику по «оранжевой» линии метро после сбоя

Движение составов на Калужско-Рижской линии столичной подземки ввели в график после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на «оранжевой» ветке метро были временно увеличены интервалы движения. Сбой произошел на южной части линии.

Причиной стала проверка поезда.

Ранее, 13 июня, из-за сильного ливня было временно остановлено движение на Филевской ветке подземки. Тогда поезда перестали курсировать между «Багратионовской» и «Кунцевской».