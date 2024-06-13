Движение поездов остановили на участке «голубой» линии метро из-за непогоды

сегодня в 14:13

Поезда временно не ходят на участке Филевской линии столичной подземки из-за мощного ливня, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение составов пришлось остановить от «Багратионовской» до «Кунцевской», чтобы обеспечить безопасность.

Кроме того, из-за непогоды наземный транспорт Москвы может ходить с задержками. Возможны некоторые изменения в маршрутах следования.

Столицу в четверг накрыл мощнейший ливень. Затоплены целые улицы, например, Клязьминская. По ней ограничили движение транспорта.

На время сверхинтенсивных осадков московских водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на метро.