Движение поездов остановили на участке «голубой» линии метро из-за непогоды
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Поезда временно не ходят на участке Филевской линии столичной подземки из-за мощного ливня, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Движение составов пришлось остановить от «Багратионовской» до «Кунцевской», чтобы обеспечить безопасность.
Кроме того, из-за непогоды наземный транспорт Москвы может ходить с задержками. Возможны некоторые изменения в маршрутах следования.
Столицу в четверг накрыл мощнейший ливень. Затоплены целые улицы, например, Клязьминская. По ней ограничили движение транспорта.
На время сверхинтенсивных осадков московских водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на метро.