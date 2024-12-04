Поезда на МЦД-3 и МЦД-4 планируют полностью заменить в 2025–2026 году

Полная замена подвижного состава на маршрутах третьего и четвёртого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) планируется в период с 2025 по 2026 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не только прокладывали рельсы, но и строили первоклассные комфортабельные станции, так называемые московские вокзалы», — заявил градоначальник в интервью телеканалу «Москва 24».

На сегодняшний день обновление подвижных составов на МЦД-1 и МЦД-2 полностью завершено. Также на маршрутах диаметров построено более 80 городских вокзалов, которые можно сравнить со станциями столичной подземки. Кроме того, в будущем запланировано строительство еще 40 новых вокзалов.

Ежедневно московскими диаметрами пользуются более 1,5 млн пассажиров. За 5 лет МЦД перевезли свыше 1 млрд человек.

Ранее стало известно, что первый этап продления МЦД в регионы стартует в 2025 году. Реализация проекта коснется всех четырех действующих диаметров и займет 3–4 года.