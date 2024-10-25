Первый этап продления МЦД в другие регионы займет до 4 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы стартует в 2025 году. Реализация проекта займет 3–4 года, сообщает ТАСС .

По словам градоначальника, реализация проекта коснется всех четырех действующих диаметров, в том числе Павелецкого и Ярославского направлений МЖД. На первом этапе поезда станут ходить в регионы чаще в 3 раза. Также будут куплены новые поезда и модернизирована инфраструктура.

«Мы выбрали такой щадящий вариант, учитывая все-таки огромную инвестиционную нагрузку на РЖД, чтобы это были минимальные капиталовложения», — уточнил Собянин.

Цель этой работы — улучшение логистики, информационных и операционных систем железной дороги. Второй этап проекта увеличит частоту следования поездов в 6 раз. Все это позитивно повлияет не только на экономику Москвы, но и на другие регионы.

Ранее власти сообщили, что в следующем году на обновление городского транспорта в столице из бюджета выделят более 88 млрд рублей. В том числе в автопарках будет увеличена доля электробусов.