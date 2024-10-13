Власти Москвы выделили 88 млрд руб на обновление городского транспорта в 2025 г

В следующем году на обновление городского транспорта в столице из бюджета выделят более 88 млрд рублей, в том числе в автопарках будет увеличена доля электробусов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва продолжит обновление городского транспорта», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

На выделенные средства предполагается осуществить модернизацию подвижного состава Замоскворецкой линии, заменив его на поезда «Москва-2024» и «Москва-2026».

Также столичные власти предусмотрели в бюджете средства на приобретение вагонов метро для строящихся линий метро и поездов МЦД.

Кроме того, в парке наземного транспорта будет увеличена доля электробусов. По количеству этих транспортных средств Москва занимает лидирующую позицию в Европе. На сегодняшний день на маршрутах работают более 2 тыс. электробусов.

Ранее стало известно, что во Всемирный день электротранспорта в столице на маршрут вышел 2000-й электробус. До конца 2030 года в Москве появится еще порядка 3,9 тыс. автобусов на электрической тяге.