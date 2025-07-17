Над Подмосковьем сбит очередной беспилотник, направлявшийся к Москве
Собянин: на подлете к Москве сбит еще один дрон
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата, пытавшегося прорваться к столице.
Силы ПВО своевременно перехватили цель, предотвратив возможные последствия.
«Специалисты экстренных служб уже работают в районе падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее были сбиты два беспилотника ВСУ, сообщений о последствиях не поступало.