Над Подмосковьем сбит очередной беспилотник, направлявшийся к Москве

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Собянин: на подлете к Москве сбит еще один дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата, пытавшегося прорваться к столице.

Силы ПВО своевременно перехватили цель, предотвратив возможные последствия.

«Специалисты экстренных служб уже работают в районе падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее были сбиты два беспилотника ВСУ, сообщений о последствиях не поступало.