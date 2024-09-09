В понедельник, во Всемирный день электротранспорта, в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Юбилейный электробус был собран на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет курсировать на маршруте М3 «Серебряный Бор — проспект Буденного», который соединяет северо-запад, центр и восток Москвы.

Мэр добавил, что в этом году также отмечается столетний юбилей регулярного автобусного движения в городе. Первый маршрут в мегаполисе открыли в 1924 году.

По его словам, сейчас на смену автобусу постепенно приходит современный, удобный и экологически чистый электробус российского производства, который занимает почти четверть парка наземного городского транспорта города.

Благодаря электробусу пассажиры могут осуществлять поездки с большим комфортом. Кроме того, такой транспорт не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Собянин добавил, что до конца 2030 года в городе появится еще порядка 3,9 тыс. электробусов. Таким образом, наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу.

Ранее на столичных маршрутах № 1 и 715 вместо автобусов начали курсировать электробусы. Всего на них стали работать 13 экологически чистых транспортных средств.