сегодня в 19:04

Электробусы начали курсировать еще на двух маршрутах в Москве

На столичных маршрутах № 1 и № 715 автобусы заменили на современные электробусы, сообщает пресс-служба Дептранса города.

На них 13 электробусов обеспечивают комфортные поездки для пассажиров.

«Сегодня в Москве электробусы работают на 139 маршрутах. Это делает столицу лидером по количеству экологичного транспорта в Европе», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в минувшие выходные поездки горожан из девяти районов и поселений мегаполиса стали еще комфортнее.

Маршрут № 1 курсирует от станции метро «Ломоносовский проспект» до Севастопольского проспекта, а № 715 — от улицы Лебедева до станции метро «Проспект Вернадского».