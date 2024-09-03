Электробусы начали курсировать еще на двух маршрутах в Москве
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На столичных маршрутах № 1 и № 715 автобусы заменили на современные электробусы, сообщает пресс-служба Дептранса города.
На них 13 электробусов обеспечивают комфортные поездки для пассажиров.
«Сегодня в Москве электробусы работают на 139 маршрутах. Это делает столицу лидером по количеству экологичного транспорта в Европе», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.
Он добавил, что в минувшие выходные поездки горожан из девяти районов и поселений мегаполиса стали еще комфортнее.
Маршрут № 1 курсирует от станции метро «Ломоносовский проспект» до Севастопольского проспекта, а № 715 — от улицы Лебедева до станции метро «Проспект Вернадского».