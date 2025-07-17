«Армии тьмы»: президент Колумбии осудил западные правительства

Президент Колумбии Густаво Петро сделал резонансное заявление о необходимости немедленного выхода страны из программы глобального партнерства с НАТО, сообщает РИА Новости .

«Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. Наше сотрудничество с Европой больше невозможно с правительствами, которые предают свои народы и участвуют в бомбардировках детей», — заявил глава государства в эмоциональном выступлении.

Колумбийский лидер подверг беспрецедентной критике западные военные альянсы, назвав их «армиями тьмы».

«Пришло время создать новый военный союз — армии света», — провозгласил Петро, намекая на поиск альтернативных партнеров среди неприсоединившихся государств. Угрожая разрывом отношений, президент подчеркнул, что если Запад попытается надавить, то появится поддержка в других регионах мира.

Это заявление знаменует кардинальный поворот в политике Боготы, которая с 2017 года являлась единственной латиноамериканской страной-партнером НАТО.

Аналитики предупреждают о возможных экономических последствиях такого решения, учитывая традиционно тесные связи Колумбии с США и ЕС. В Брюсселе и Вашингтоне пока воздерживаются от комментариев, но дипломатические источники называют шаг Петро «опасной авантюрой».