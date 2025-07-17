Британия бьет тревогу: подростков вербуют «пророссийские группировки»

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В Лондоне зафиксировали всплеск активности «агентов» Москвы и Тегерана

Власти Великобритании утверждают, что несколько британских подростков попали под подозрение в сотрудничестве с преступными группами, «работающими в интересах России и Ирана», сообщает РБК .

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы контртеррористического подразделения лондонской полиции Доминика Мерфи, количество подобных инцидентов выросло в пять раз с 2018 года.

«Большинство враждебных действий против Великобритании исходят от России, Ирана и Китая» — заявил Мерфи.

Полицейский подчеркнул необходимость «новых подходов» в работе с молодежью, чтобы предупредить их об опасностях вовлечения в подобную деятельность.

Это заявление прозвучало на фоне ужесточения британского законодательства о борьбе с иностранным вмешательством. В парламенте обсуждают новые меры защиты подростков от «вербовки через соцсети», где, по данным спецслужб, активно действуют агенты влияния.