Британия бьет тревогу: подростков вербуют «пророссийские группировки»
Власти Великобритании утверждают, что несколько британских подростков попали под подозрение в сотрудничестве с преступными группами, «работающими в интересах России и Ирана», сообщает РБК.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы контртеррористического подразделения лондонской полиции Доминика Мерфи, количество подобных инцидентов выросло в пять раз с 2018 года.
«Большинство враждебных действий против Великобритании исходят от России, Ирана и Китая» — заявил Мерфи.
Полицейский подчеркнул необходимость «новых подходов» в работе с молодежью, чтобы предупредить их об опасностях вовлечения в подобную деятельность.
Это заявление прозвучало на фоне ужесточения британского законодательства о борьбе с иностранным вмешательством. В парламенте обсуждают новые меры защиты подростков от «вербовки через соцсети», где, по данным спецслужб, активно действуют агенты влияния.