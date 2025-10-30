Подошел к концу важный этап строительства Рублево-Архангельской линии Мосметро

Столичные специалисты завершили переборку тоннелей между станциями метро «Шелепиха» и «Звенигородская». Эти работы были важным этапом строительства Рублево-Архангельской линии, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Специалистам приходилось проводить переборку тоннелей в сложных геологических условиях. Механизированный комплекс смог проложить порядка 350 м тоннеля, а еще 330 м прошли сами строители. Всего извлекли 34 тыс. кубометров грунта.

В результате работ тоннели расширили с 6 до 10 м. Это позволило соединить двухпутные участки линии и обеспечить безопасное движение поездов. Благодаря переборке станции «Шелепиха» и «Деловой центр», которые ранее были в составе БКЛ, будут включены в новый радиус.

На следующем этапе строительства Рублево-Архангельской линии планируются работы по объединению инженерных сетей и включению оборудования в автоматическую систему управления метрополитеном. Они завершатся осенью 2026 года.

Протяженность Рублево-Архангельской линии составит почти 28 км. Она раскинется от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска. На ветке будет 12 станций, пересадки на МЦК, БКЛ, Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро.

Ранее стало известно, что на строящейся станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии будут установлены 6 эскалаторов. На данном этапе возведения специалисты приступили к монтажу оборудования.

