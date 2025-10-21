Эксперт оценил возведение станции метро «Звенигородская»

Шесть эскалаторов будут установлены на строящейся станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии столичного метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент специалисты приступили к монтажу оборудования.

«Станция метро „Звенигородская“ будущей Рублево-Архангельской линии запроектирована с двумя вестибюлями. В каждом из них будет находиться по три эскалатора. Такое количество обеспечит комфорт пассажиров и рациональное распределение потоков. В вестибюле № 1 высота подъема превысит 16 м, в вестибюле № 2 — 13 м», — поделился вице-мэр Ефимов.

Эскалаторы для строящейся станции изготовили на заводе в Санкт-Петербурге. Его продукцию используют и на других объектах столичного метрополитена. Срок службы оборудования составит 50 лет.

Помимо этого, автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов заявил, что возведение станции «Звенигородская» показывает высокий уровень планирования и технической оснащенности.

«Особое внимание уделено удобству пассажиров: два вестибюля с разным уровнем высоты подъема позволят оптимально распределять пассажиропотоки, способствуя комфортной навигации в подземке. Расположение станции в оживленном районе Хорошево-Мневники, вблизи крупной транспортной развязки, значительно улучшит доступность инфраструктуры для жителей района и гостей столицы. Вестибюли станции обеспечивают удобный доступ ко всей ближайшей инфраструктуре, включая жилые комплексы, общественные здания и остановки общественного транспорта. Строительство станции „Звенигородская“ является важным этапом развития московской подземки, которое позволит обеспечить потребности растущего мегаполиса и повысить качество жизни горожан», — заключил эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах в столице планируется ввести 26,9 км линий метрополитена, 13 станций и одно электродепо.