Подключают светофоры: в Ленобласти расширяют шоссе
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В Ленинградской области продолжается расширение Колтушского шоссе. Сейчас строители завершают последний этап и сосредоточены на отрезке от улицы Новая в сторону улицы Голландская, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.
Пока проезд идет по одной полосе в каждую сторону, но уже к концу августа их станет четыре.
«Электрики подключают пять светофоров: они будут запущены одновременно с открытием рабочего движения», — сообщили журналистам в региональном комитете.
Речь идет о пешеходных переходах вблизи 2-й Линии и Новой улицы, улицы Военный городок, Голландской улице и выезде из Янино.
Специалисты устанавливают шумозащиту, доделывают тротуары и готовят технику, чтобы затем нанести разметку.
Ранее в Санкт-Петербурге перенесли конкурс по выбору подрядчика для обследований конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади.