Петербург ищет подрядчика для работ в церкви Спаса Нерукотворного образа

В Санкт-Петербурге перенесли конкурс по выбору подрядчика для обследования конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам представителей местного управления инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имуществ, причиной такого решения послужило изменение конкурсной документации.

Ранее на сайте госзакупок говорилось, что подрядная организация для работ в церкви Спаса Нерукотворного образа должна быть определена до 21 августа. При этом условия контракта было необходимо соблюдать в течение 25 дней с момента его подписания.

Специалистам предстоит провести химико-технологические исследования стройматериалов, зафиксировать текущее состояние объекта, дефекты и повреждения.

После анализа рабочие смогут дать советы по проведению первоочередных противоаварийных работ, в числе которых усиление или замена некоторых конструкций.