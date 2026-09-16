Квартиры в России продают прямо с людьми: насколько это законно

Руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин рассказал РИАМО, как у людей появляется право на постоянное проживание в квартире и как это влияет на продажу жилья.

В Сети можно найти объявления о продаже квартир с удивительным нюансом: в них есть жильцы, обладающие правом на постоянное проживание.

«Право пожизненного проживания возникает при отказе приватизации квартиры, предоставленной по договору социального найма. На данный момент обезопасить себя от такой неожиданности крайне сложно, поскольку такие обременения нигде не отражены», — сказал Костин.

Выходом из такой ситуации будет обращение в суд. В рамках разбирательства необходимо предоставить доказательства наличия иного места жительства у человека, который прописан в покупаемой квартире. Это определяющий фактор в данных спорах.

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