В Подмосковье с начала года провели более 3,5 тыс процедур ЭКО

В Подмосковье с начала года провели более 3,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС, сообщил зампред правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут получить помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение проводится бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Семья».

«Современная медицина позволяет парам, испытывающим сложности с зачатием, исполнить мечту и родить ребенка. С начала года в регионе проведено уже более 3,5 тыс. процедур ЭКО, а всего в этом году планируем выполнить порядка 5,5 тыс. процедур», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для прохождения ЭКО по ОМС необходимо получить направление и пройти обследования. Подробные сведения об оформлении документов и процедуре размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Информация о системе родовспоможения доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье». Консультацию можно получить в едином кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.