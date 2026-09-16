Финал детского дворового футбола 6×6 пройдет 23 сентября в Химках

Финал VIII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 среди команд юношей и девушек 13–14 летсостоится 23 сентября в Химках на стадионе «Арена Химки». За победу в финальном этапе будут бороться свыше 60 команд юношей и девушек в возрасте 13–14 лет, представляющих 50 российских регионов, а после решающих матчей пройдет торжественная церемония закрытия турнира, сообщили во Всероссийской федерации школьного спорта.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Российского спортивного фонда, Департамента спорта города Москвы, Министерства физической культуры и спорта Московской области и Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Каждый год в фестивале принимают участие более 350 000 школьников из 65 регионов России. Для многих юных спортсменов этот турнир становится первой серьезной проверкой сил на всероссийском уровне и возможностью попробовать себя в конкурентной спортивной среде. Финал пройдет с 21 по 23 сентября в Москве и Московской области. 21–22 сентября на площадках физкультурно-спортивного комплекса «Салют» состоятся групповые матчи и игры плей-офф, а 23 сентября команды выйдут на стадион «Арена Химки», где и определятся победители Фестиваля.

Заключительный день начнется с решающих матчей, после чего пройдет торжественная церемония награждения победителей и участников, а также закрытия Фестиваля. В программу также включена фотосессия юных футболистов с прославленными спортсменами и главными трофеями российского футбола.

Помимо спортивной части, для участников подготовлены культурно-образовательные мероприятия. Юные футболисты побывают на центральном стадионе страны — «Лужники», совершат обзорную прогулку по Москве, а также примут участие в фотосессии с известными спортсменами и главными футбольными трофеями.

«Фестиваль детского дворового футбола — это не просто турнир, а пространство для новых возможностей, где каждый ребенок может раскрыть свой талант, научиться работать в команде, проявить целеустремленность и проверить свои силы. Большой спорт действительно начинается с малого — с дворовой площадки, первой команды и искреннего желания играть и побеждать», — отметила президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.