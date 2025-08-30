сегодня в 12:14

Почти 20 самолетов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи действуют временные ограничения работы, из-за этого на прилет и вылет задерживается около 20 самолетов, сообщает «Интерфакс» .

Как рассказал представитель пресс-служба воздушной гавани, на вылет из Сочи задерживаются 12 лайнеров, на прилет — шесть. Авиакомпании восстанавливают расписание рейсов.

В аэропорту детские группы отдыхающих были в отдельном помещении, пассажирам также выдавались спецковрики для комфортного ожидания. При этом последние дни лета в Сочи традиционно отмечаются повышенным пассажиропотоком на вылет.

Из-за ограничений на запасные аэродромы ушли рейсы SU-2953 Челябинск — Сочи; SU-1074 Шереметьево — Сочи; UT-517 Нижневартовск — Сочи; N4 524 Екатеринбург — Сочи

Ограничения вводили прошлой ночью. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Также за ночь над РФ сбили 86 беспилотников ВСУ, из них 11 — в Краснодарском крае.