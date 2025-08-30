86 беспилотников ВСУ уничтожили над Россией за ночь

Минувшей ночью над 10 регионами РФ и Черным морем было сбито 86 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

БПЛА перехватили с 21:00 29 августа до 07:00 30 августа с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

30 беспилотников ликвидировали над Черным морем, 15 — над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской областью, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что над регионом сбили два беспилотника ВСУ. Обошлось без пострадавших.