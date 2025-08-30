сегодня в 07:41

Два украинских беспилотника сбили ВКС над Смоленской областью

В небе над Смоленской областью утром в субботу Воздушно-космическими силами министерства обороны уничтожены два БПЛА противника, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений из-за данного инцидента в области нет.

Губернатор напомнил жителям, что при обнаружении обломков дронов нельзя к ним приближаться. О местоположении БПЛА нужно сразу рассказать экстренным службам по телефону 112.

Ранее силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.