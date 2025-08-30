Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область

сегодня в 06:54

Над территорией Ростовской области силами противовоздушной обороны была успешно отражена масштабная атака беспилотников.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе.

Предварительно, обошлось без последствий и пострадавших.

Ранее в Самарской области была пресечена попытка атаки на предприятие в Сызрани, а в Краснодаре падение обломков дронов вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе с повреждением технологической установки.