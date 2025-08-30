Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область
ПВО сбила беспилотники над пятью районами Ростовской области
Над территорией Ростовской области силами противовоздушной обороны была успешно отражена масштабная атака беспилотников.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе.
Предварительно, обошлось без последствий и пострадавших.
Ранее в Самарской области была пресечена попытка атаки на предприятие в Сызрани, а в Краснодаре падение обломков дронов вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе с повреждением технологической установки.