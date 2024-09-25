По цене электрического Largus от «АвтоВАЗа» можно купить Tesla с автопилотом

Автоэксперт Шапарин: по цене Lada e-Largus в РФ можно купить Tesla в США

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказался о цене на новый электрический универсал Lada e-Largus, который «АвтоВАЗ» продает за 3,9 миллиона рублей без учета господдержки. По словам автоэксперта, в США за эту же сумму можно приобрести более современную и технологичную Tesla с функцией автопилота, сообщает Газета.ru .

«Например, Model 3. И если убрать из нее задний ряд, то это будет гораздо более вместительный автомобиль, чем электрический Largus. Плюс Tesla едет лучше и уровень комфорта несопоставим», — отметил Шапарин.

По мнению эксперта, основными потребителями Lada e-Largus станут государственные ведомства, которых будут «вынуждать» использовать данную модель. В дальнейшем такие электромобили могут появиться в таксопарках.

Однако для обычных граждан эта машина будет неинтересна, поскольку за те же деньги можно найти более современные и функциональные электрокары, заключил Шапарин.