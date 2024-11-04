Пятикилометровая пробка образовалась на МКАД из-за снегопада

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«Яндекс Карты»: МКАД «встал» из-за снегопада в районе Выхино-Жулебино в Москве

На 12-м километре МКАД из-за снегопада произошла авария. Образовалась «красная» пробка, которая тянется от 8 до 13 километра МКАД в московском районе Выхино-Жулебино, сообщается на «Яндекс Картах» .

По сообщениям пользователей, произошло дорожно-транспортное происшествие. Оно ограничило движение по среднему и правому рядам.

Также из-за снега и аварий «встали» Новоегорьевское шоссе и улица Верхние поля, с которых жители Выхино-Жулебино выезжают на МКАД. Там образовался затор, помеченный на карте как «коричневого» цвета.

В целом в Москве дорожная ситуация не сложная. Несмотря на снег, загруженность дорог составляет всего один балл.

Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства в Москве выпало рекордное количество осадков. Высота снежного покрова равна шесть сантиметров. Столько обычно выпадает только в декабре.