Полный «Джингл беллс»: Москву накрыло снегом в День народного единства

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Фото - © РИА Новости

Ко Дню народного единства в Москве выпало рекордное число осадков. Высота снежного покрова составляет 6 сантиметров, что обычно бывает только в начале декабря.

Мальчик на одной из улиц Москвы после выпавшего ночного снегопада.

Фото - © Мальчик на одной из улиц Москвы после выпавшего ночного снегопада./РИА Новости

Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада.

Фото - © Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада./соцсети

Дорога в Москве после снегопада.

Фото - © Дорога в Москве после снегопада./соцсети

Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада.

Фото - © Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада./соцсети

Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада.

Фото - © Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада./соцсети

Москва после выпавшего ночного снегопада.

Фото - © Москва после выпавшего ночного снегопада./соцсети

Автомобили на улице Москвы после снегопада.

Фото - © Автомобили на улице Москвы после снегопада./РИА Новости

Одна из улиц в Москве после снегопада.

Фото - © Одна из улиц в Москве после снегопада./соцсети

Автомобили на улице Москвы после снегопада.

Фото - © Автомобили на улице Москвы после снегопада./соцсети

Пешеходы у метро "Авиамоторная" в Москве после выпавшего ночного снегопада.

Фото - © Пешеходы у метро "Авиамоторная" в Москве после выпавшего ночного снегопада./РИА Новости