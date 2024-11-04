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Полный «Джингл беллс»: Москву накрыло снегом в День народного единства

Ко Дню народного единства в Москве выпало рекордное число осадков. Высота снежного покрова составляет 6 сантиметров, что обычно бывает только в начале декабря.