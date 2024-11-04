Полный «Джингл беллс»: Москву накрыло снегом в День народного единства
Фото - © РИА Новости
Ко Дню народного единства в Москве выпало рекордное число осадков. Высота снежного покрова составляет 6 сантиметров, что обычно бывает только в начале декабря.
Фото - © Мальчик на одной из улиц Москвы после выпавшего ночного снегопада./РИА Новости
Фото - © Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада./соцсети
Фото - © Дорога в Москве после снегопада./соцсети
Фото - © Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада./соцсети
Фото - © Один из дворов Москвы после выпавшего ночного снегопада./соцсети
Фото - © Москва после выпавшего ночного снегопада./соцсети
Фото - © Автомобили на улице Москвы после снегопада./РИА Новости
Фото - © Одна из улиц в Москве после снегопада./соцсети
Фото - © Автомобили на улице Москвы после снегопада./соцсети
Фото - © Пешеходы у метро "Авиамоторная" в Москве после выпавшего ночного снегопада./РИА Новости