Питание не предоставили: москвичи более 5 часов не могут вылететь в Петербург

Пассажиры с самого утра не могут вылететь из аэропорта Внуково в Санкт-Петербург — их рейс перенесли уже несколько раз. Люди жалуются, что им даже не предоставили питание, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам граждан, они должны были вылететь из Москвы в 9:00. Но сначала рейс перенесли на 11:30, затем на 12:30. Когда пассажиров все-таки посадили на борт, все обрадовались, но вскоре капитан объявил, что вылет откладывается «по производственным причинам».

Самолет отбуксировали обратно к месту стоянки. Однако пассажиров не выпустили — им пришлось какое-то время сидеть в салоне. Когда людей доставили в воздушную гавань, им дали купон на 200 рублей в кафе. Но, по словам очевидцев, этого не хватит даже на то, чтобы приобрести воду.

Пассажиры пожаловались, что им не предоставили питание. Они ждут вылет уже более 5 часов.

В ночь на 27 января Москву сковал снежный циклон. Из-за снегопада работа аэропорта Шереметьево оказалась парализована, какое-то время он был закрыт на прием рейсов. При этом работа Внукова была штатной.

