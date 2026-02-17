сегодня в 15:55

Первый «Руссо-Балт» может подешеветь сразу на 1 млн рублей

Компания, занимающаяся возрождением электромобиля «Руссо-Балт», может снизить цену на модель «Ф200» на 1 млн рублей к началу продаж, сообщает « Российская газета ».

В «Руссо-Балте» рассказали, что сейчас фургон с кузовом из нержавеющей стали стоит 6,5 млн рублей. Общая стоимость состоит из базовой цены (5 млн рублей), дополнительных опций (500 тыс. рублей) и утильсбора (1 млн рублей).

Последняя наценка может исчезнуть. Такая перспектива возникнет в процессе увеличения локализации производства в России.

Компания работает над технической документацией для полной компенсации утильсбора. Благодаря этому покупатель может избежать излишней финансовой нагрузки.

В «Руссо-Балте» отметили, что к началу продаж фургон может стоить 5 млн рублей.

Ранее владельцы российских электромобилей Evolute пожаловались, что машина может заглохнуть прямо посреди движения. Причина — сильные холода, из-за которых садится аккумулятор,

