Пассажиры возмущены: в аэропорту Шереметьево произошел коллапс

В здании воздушной гавани образовалась большая очередь, люди ждут около двух часов. При этом сотрудники не дают никакой информации.

По словам очевидцев, причину коллапса никак не объясняют, при этом пассажиры начинают возмущаться.

Проверки ждут пассажиры из Турции, Киргизии, Шри-Ланки и Катара.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, таможенные органы в аэропорту осуществляют таможенный контроль пассажиров выборочно, время проведения контроля в отношении одного пассажира в среднем составляет 20-30 секунд. Отмечается, что пассажиры не ожидают прохождения зоны таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что почти 48 часов пассажиры не могли вылететь из Москвы в Мурманск. Среди пострадавших оказалась семейная пара отпускников, которых авиакомпания распределила на разные рейсы.

