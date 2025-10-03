Россияне почти два дня не могут улететь из Москвы в Мурманск из-за отмены рейса

Уже почти 48 часов пассажиры не могут вылететь из Москвы в Мурманск. Среди пострадавших оказалась семейная пара отпускников, которых авиакомпания распределила на разные рейсы, сообщает «Осторожно, новости» .

Пассажирка Юлия Ш. рассказала, что она с супругом купила авиабилеты на утренний рейс SU 1318 Москва — Мурманск, запланированный на 4 октября. Однако накануне пассажиры получили уведомления о переносе полета.

Первоначально их перебронировали на рейс SU 1324, отправляющийся из Шереметьево 5 октября в 15:00, но через несколько часов время вылета снова изменили на 18:20. Позднее выяснилось, что супруги оказались на разных рейсах. Представители авиакомпании объяснили ситуацию отменой первоначального рейса.

Семейная пара обнаружила, что авиакомпания распределила их на разные рейсы, несмотря на одинаковую фамилию и предварительно оплаченные соседние места. Муж и жена были удивлены, когда выяснилось, что им предстоит лететь раздельно: женщине в 15:10, а мужчине только в 18:20.

Пострадавшие пояснили, что такая ситуация сократила их отпуск на два дня, при этом никто не компенсирует им расходы за предоплаченное проживание и экскурсии.

Примечательно, что это не первый случай изменения расписания для данной пары — авиакомпания уже корректировала их обратный рейс неделю назад, однако тогда супругов пересадили вместе на более позднее время.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.