Пассажиры рейса Тараз — Екатеринбург 18 часов не могут вылететь из Казахстана
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Пассажиры рейса DV-451 Тараз — Екатеринбург 18 часов ждут вылета из Казахстана из-за неисправности самолета, сообщает «Осторожно, новости».
Они должны были вылететь в 17:30 20 января. Сначала рейс задержали на несколько часов из-за тумана. Но теперь сотрудники авиакомпании сказали о неисправности лайнера.
По словам пассажиров, они ждут деталь для самолета из другого города.
Авиакомпания предоставила людям только питание, а также сказала, что номеров в гостиницах нет. Новое время вылета в Екатеринбург пока неизвестно.
Ранее рейс Стамбул — Москва приземлился в аэропорту Внуково без багажа, так как сотрудники турецкого аэропорта не загрузили чемоданы пассажиров в самолет.
