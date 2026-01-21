Пассажиры рейса Тараз — Екатеринбург 18 часов не могут вылететь из Казахстана

Они должны были вылететь в 17:30 20 января. Сначала рейс задержали на несколько часов из-за тумана. Но теперь сотрудники авиакомпании сказали о неисправности лайнера.

По словам пассажиров, они ждут деталь для самолета из другого города.

Авиакомпания предоставила людям только питание, а также сказала, что номеров в гостиницах нет. Новое время вылета в Екатеринбург пока неизвестно.

Ранее рейс Стамбул — Москва приземлился в аэропорту Внуково без багажа, так как сотрудники турецкого аэропорта не загрузили чемоданы пассажиров в самолет.

