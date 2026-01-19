Даже если восстановленные самолеты внешне будут выглядеть нормально, для авиакомпаний их эксплуатация станет серьезным испытанием, сообщил РИАМО авиаэксперт Александр Романов.

«Что касается пассажира, я не думаю, что он вообще заметит разницу, если самолеты действительно приведут в порядок. Скорее всего, он может даже не догадываться, что летит на восстановленном борту. Но для авиакомпании это будет, конечно, и накладно, и, думаю, руководителям придется немножко помолиться, чтобы все прошло без проблем», — сказал Романов.

Он добавил, что попытка модернизировать эти самолеты, конечно, будет. В России только несколько десятков аэропортов можно назвать соответствующими международным стандартам безопасности.

«Скорее всего, будут ставить отечественные системы. Но при этом известно, что автоматический радиокомпас будет одним из основных приборов, по которым будет вестись самолетовождение», — отметил авиаэксперт.

Ранее стало известно, что в России планируют расконсервировать старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Речь идет о 12 бортах разных типов, которые начали восстанавливать еще в 2022 году.

