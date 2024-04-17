Пассажиры «Аэрофлота» больше 18 часов не могут вылететь из Дубая в Москву

Mash: более 300 пассажиров «Аэрофлота» не могут улететь в Москву из Дубая

Свыше 300 пассажиров компании «Аэрофлот» должны были вылететь из Дубая в Москву еще 16 апреля в 16:05 по местному времени, но отправление переносили уже шесть раз. Люди ждут вылета более 18 часов, сообщает Mash .

Пассажиры очень ждут рейс SU521 Дубай — Москва. За 18 часов ваучеры на воду и еду в McDonald`s выдали уже два раза. Однако сегодня люди остались без обеда — еда в общепите попросту закончилась.

В день вылета самолет стоял в воде. Сейчас она ушла, воздушное судно осмотрели и заправили. Рейс должен был вылететь в 11:30, но людям заявили о переносе из-за отсутствия экипажа. В «Аэрофлоте» никак не комментируют произошедшее. Компания выдала две упаковки воды на 300 человек.

«Спали все на полу, кому-то повезло больше и достались кресла. Воды дали две пачки. Никто не успел особо взять, хорошо, тут в аэропорту есть питьевой фонтан», — цитирует издание подписчика.

В данный момент объявили новую посадку. Люди собрались у стоек. Сообщается, что экипаж уже поднялся на борт.

Ранее авиакомпания Emirates приостановила регистрацию для тех, кто вылетает из международного аэропорта Дубая с 08:00 до 00:00 из-за погодных условий. До вечера 17 апреля в Дубае действует «оранжевый» уровень погодной опасности.