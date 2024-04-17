Emirates приостановила регистрацию вылетающих из Дубая из-за сильнейшего ливня

Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию для тех, кто вылетает из международного аэропорта Дубая с 08:00 до 00:00 из-за погодных условий, сообщает РИА Новости .

Суровые погодные условия в ОАЭ 16 апреля привели к значительным сбоям в работе аэропорта Dubai International (DXB). В результате многие рейсы Flydubai были отменены или сильно задержаны.

До вечера 17 апреля в Дубае действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

Накрывший мегаполис ливень настолько сильный, что власти призвали жителей не покидать свои дома. Из-за дождя и ураганного ветра перекрыты некоторые трассы, а рейсы перенаправлены в соседние аэропорты.