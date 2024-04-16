Ливень столетия обрушился на Дубай

На Дубай обрушился сильнейший шторм с невероятно мощным ливнем, который постепенно затапливает город, сообщает Baza .

Накрывший мегаполис ливень настолько сильный, что власти призвали жителей не покидать свои дома. Из-за дождя и ураганного ветра перекрыты некоторые трассы, а рейсы перенаправлены в соседние аэропорты.

Кроме того, под воду ушла одна из станций метро, затопило припаркованные машины и магазины, торговые центры и площадку криптоконференции Blockchain Life, на которой должен был выступить Павел Дуров.