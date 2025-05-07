Пассажиров Пулково предупредили об усиленных мерах безопасности перед 9 Мая

Пассажиров питерского аэропорта Пулково предупредили, что в преддверие празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вводятся постоянные и усиленные меры безопасности.

В официальном Telegram-канале аэропорта напомнили, что с 1 марта этого года на входном досмотре нужно выкладывать в специальный контейнер все предметы, в том числе электронные устройства и смартфоны.

В аэропорту попросили пассажиров с понимаем отнестись к усиленным мерам безопасности, которая является приоритетом в работе сотрудников Пулково.

Ранее авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая из-за «введенных ограничений». Клиентов также предупредили о возможных задержках авиарейсов и перенаправлении прибывающих самолетов на запасные аэродромы.