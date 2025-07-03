Семь регионов согласовали финансирование проектов по обращению с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) разработал финансовые модели для 34 из 36 инвестиционных проектов в 19 субъектах, включенных в распоряжение № 649. На данный момент одобрены 21 модель в семи регионах. Об этом сообщили на заседании штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которое прошло на площадке Координационного центра Правительства РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. С отчетом выступила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, сообщает пресс-служба оператора.

«Из 34 финмоделей согласована 21 финансовая модель в 7 субъектах. В число 7 субъектов входят Приморский, Алтайский и Красноярский края, Республики Коми и Калмыкия, Еврейская автономная область, Архангельская область. Согласование остальных 13 финансовых моделей необходимо завершить до 11 июля. Отдельно прошу ускорить согласование модели и заключение концессии Курганскую область, которая планирует принять участие в конкурсном отборе на финансирование в рамках постановления № 1222», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

При содействии РЭО все 19 регионов утвердили технические задания на проектирование. На сегодня проектно-сметная документация готова в трех субъектах: Архангельской и Курганской областях, а также в Республике Ингушетия.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2025 года № 649-р в 19 регионах реализуется 36 инвестиционных проектов на сумму 130,8 млрд рублей. Эти инициативы позволят ежегодно перерабатывать 5 млн тонн отходов. Заключение концессионных соглашений, согласно документу, осуществляется без проведения конкурсов.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента от 14 января 2019 года. Основная миссия компании — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сократит их захоронение до 50% и позволит вовлекать не менее 25% отходов производства и потребления в повторный оборот в качестве вторичного сырья.