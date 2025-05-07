Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 7 мая

сегодня в 10:29

Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая из-за «введенных ограничений». Клиентов также предупредили о возможных задержках авиарейсов и перенаправлении прибывающих самолетов на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания рекомендовала проверять статусы рейсов через специального чат-бота. Информация об отмене билетов или возврате денег за них опубликована на официальном сайте «Победы».

«Мы принимаем все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендуем вам следить за актуальной информацией удобным для вас способом», — добавил перевозчик.

В «Победе» также предупредили, что вход в аэропорт Внуково осуществляется по посадочным талонам или распечатанным маршрутным квитанциям.