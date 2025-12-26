Парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 10 января

Для столичных автомобилистов подготовили новогодний подарок — парковки в Москве сделают бесплатными с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

11 января будут действовать тарифы воскресного дня — парковки будут бесплатными за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа.

Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом в праздники и остальные дни работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что метро и МЦК будут работать на протяжении всей новогодней ночи. При этом проезд сделают бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

