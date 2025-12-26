Метро Москвы и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь бесплатно

Столичный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать по особому графику, который составлен так, чтобы пассажиры могли без труда добраться, куда им нужно. Метро Москвы и МЦК будут доступны круглосуточно. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Пассажиры столичной подземки смогут увидеть трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

МЦД можно будет воспользоваться до 03:00. 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов будут курсировать без перерыва. Все 18 регулярных ночных маршрутов будут работать как обычно.

Пассажиры также смогут воспользоваться 18 трамвайными маршрутами, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1. Они будут работать круглосуточно.

При этом с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января метро, МЦК и наземный транспорт будут бесплатными. Проезд на МЦД будет осуществляться по обычным тарифам.

Рождественская ночь

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов — до 03:30. 18 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

