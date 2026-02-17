«Оздоровление» рынка: ждет ли россиян дефицит авто из-за ухода ряда китайских марок

Цены на автомобили в России зависят прежде всего от макроэкономики, а не от числа представленных на рынке брендов, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Ранее стало известно, что некоторые китайские автопроизводители — Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV– планируют покинуть рынок РФ. Причина в высокой конкуренции и утилизационном сборе.

Марчел разъяснил, что стоимость машин формируется под влиянием логистики, валютных колебаний и налоговой нагрузки. Сокращение числа менее эффективных марок может привести к кратковременной стагнации в отдельных сегментах, однако в долгосрочной перспективе это «оздоровит» рынок и сделает его более структурированным.

«Вопрос обслуживания и запасных частей является приоритетным для любого автовладельца. Важно понимать, что современные бизнес-модели подразумевают долгосрочную ответственность. Даже в случае официального ухода бренда с рынка обязательства по поддержке автопарка зачастую переходят к крупным дилерским холдингам или профильным поставщикам компонентов. Инфраструктура поставок запасных частей уже выстроена и адаптирована под текущие реалии», — отметил финансист.

Он уточнил, что благодаря развитым логистическим цепочкам с Китаем проблем с комплектующими не прогнозируется. Стоимость владения может незначительно измениться лишь вследствие глобальной инфляции, но критического дефицита расходных материалов или кузовных деталей опасаться не стоит.

«Владельцы автомобилей могут быть уверены в технической поддержке своих транспортных средств так как сервисный бизнес в России обладает высокой гибкостью и готовностью удовлетворять спрос при любых изменениях в составе игроков рынка», — заключил эксперт.

