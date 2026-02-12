Высокие утильсбор и конкуренция: китайские автобренды собрались «на выход» из РФ
Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори
Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть рынок РФ. Причина в высокой конкуренции и утилизационном сборе, сообщает SHOT.
Покинуть РФ в ближайшее время могут Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Причина в том, что с 1 января не очень популярные китайские автопроизводители несут огромные убытки из-за роста утильсбора.
Для некоторых моделей его повысили с 750 до 900 тыс. Из-за этого дорожают и автомобили. Однако продажи у мелких китайских автобрендов и так были низкими. Некоторые компании продавали в России максимум по 3 тыс. авто ежегодно.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин допустил, что эти китайские автопроизводители могут покинуть рынок РФ в ближайшее время. Причина в том, что теперь они начали работать в убыток.
Другая причина краха многих китайских автопроизводителей — проигранная конкуренция Haval, Chery и Geely, которые захватили отечественный рынок. Компании Kaiyi, собиравшей машины на заводе в Калининграде, в 2024 году пришлось закрыть около 30 дилерских центров. С похожей ситуацией столкнулись WSM, BAIC, Dongfeng.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.