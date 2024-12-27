Открыта развязка между МСД и Варшавским шоссе

Запущено движение по дороге-связке между Московским скоростным диаметром (МСД) и Варшавским шоссе. Благодаря магистрали транспортная доступность улучшится для 600 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он отметил, что также уйдут перепробеги до 2,5 км, а время проезда сократится на 23 минуты. Добираться станет проще жителям пяти московских районов.

Всего по проекту строительства 10-го участка южного направления МСД построено более 9 км новых дорог. Также возведено 4 искусственных сооружения и 2 пешеходных перехода.

В следующем году, а именно летом, планируется завершение строительства еще 2,2 км дорог. В том числе закончат возведение участка, который свяжет МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Ранее стало известно, что более 1,4 тыс. км дорог было построено в столице с 2011 года. Также появилось более 450 новых мостов, эстакад и тоннелей.