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Собянин: с 2011 года в столице построили свыше 1,4 тыс км дорог

Более 1,4 тыс. км дорог было построено в столице с 2011 года, поделился мэр Москвы Сергей Собянин в отчете о результатах деятельности правительства столицы за 2024 год.

Помимо этого, на территории города за данный период появилось более 450 новых мостов, эстакад и тоннелей.

«Дорожная сеть выросла более чем на 20%, а количество искусственных сооружений — на две трети. За полтора десятилетия в столице построили почти столько же искусственных сооружений, сколько за предыдущие 70 лет», — прокомментировал градоначальник в своем отчете.

Также уточняется, что ключевым элементом стало создание крупных магистральных дорог: Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона, Северо-Западной хорды, дорожного каркаса Троицкого и Новомосковского округов.

«Были реконструированы 22 развязки на МКАД, каждая из которых представляет собой сложнейшее инженерное сооружение», — резюмировал Сергей Собянин.